ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27 ألفًا و585 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الإجمالي إلى 27 ألفًا و585 شهيدًا، فيما أصيب 66 ألفًا و978 آخرين.

وأضافت الوزارة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أنه لازال عدد من الفلسطينيين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.