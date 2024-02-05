من أجل هدنة جديدة.. مصر تكثف تحركاتها لوقف إطلاق النار في غزة

عرض برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «من أجل هدنة جديدة في غزة.. مصر تكثف تحركاتها لوقف إطلاق النار».

وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية تكثف تحركاتها وتتواصل مع كل الأطراف المعنية إقليميًا ودوليًا؛ لوقف إطلاق النار، من أجل هدنة جديدة في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنه بينما تستعد القاهرة لاستقبال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، في إطار جولته الشرق أوسطية، استقبلت القاهرة وزير الخارجية الفرنسي، الذي أعلن تأييده للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، والذي يعمل على إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.

وأكد المسؤول الفرنسي، أن قطاع غزة يجب أن يكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المقبلة، وأن بلاده تعمل مع مصر من أجل هذا المسعى.

وألمح التقرير إلى أنّ التحركات المصرية قبل وبعد السابع من أكتوبر، استهدفت حشد جهود المجتمع الدولي، من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبفضل هذه التحركات يحظى الموقف المصري بتأييد كل القوى الدولية الفاعلة، والتي أعلنت رغبتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبارها المسار الحقيقي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.