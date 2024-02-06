هل يفسد الزيت بعد القلي؟.. 5 علامات للتخلص منه فورا

زيت القلي يعتبر المادة الكامنة لأمراض الجسم، خاصةً عند إعادة استخدامه مرة أخرى، إذ أنه يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الصحية، وله أضرار عديدة ومدة صلاحية حتى لا يفسد ويؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم، ونجيب خلال السطور التالية على سؤال متى يجب التخلص منه؟، وكذلك نوضح أضراره.

أضرار إعادة استخدام زيت القلي

عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، قال خلال حديثه لـ«الوطن»، إن زيت القلي يزيد من مستوى الإنزيمات في الدم عامةً، ويصبح أكثر ضررًا عند إعادة استخدامه، بسبب التركيز العالي من المواد الكيميائية: «استخدام نفس الزيت بيخلي في دهون معقدة ومتحولة بتضعف المناعة وتضر الكبد المسؤول عن التمثيل الغذائي في الجسم».

كم مدة صلاحية الزيت بعد القلي؟

وأكد أنه يجب عدم تكرار زيت القلي بشكل مفرط: «بيكون حوالي من مرة لمرتين وميكونش بره البوتوجاز أو في مكان مكشوف، لأن ده بيأثر على جودته وصلاحيته، ويجب عدم استعماله أكثر من مرتين بحد أقصى، عشان الجزيئات اللي فيه متأثرش على الصحة».

هل يفسد الزيت بعد القلي؟

واتفق الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية مع «ناجي»، موضحا أن إعادة استخدام زيت القلي بصورة أكثر من اللازم تجعله فاسدا: «استخدامه في الحدود المسموحة أمر عادي، لكن ضروري التخلص من الزيت عند تغيره أثناء القلي أو تصاعد الأدخنة الضارة».

متى يصبح زيت القلي مسرطنًا؟

وحول مدى خطوة إعادة استخدام زيت القلي على الصحة، أكد الدكتور فؤاد عبد الشهيد، أستاذ جراحة الأورام، أن الزيت عند إعادة استخدامه وتعرضه لبعض التفاعلات الكيميائية يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان بسبب فقدان قيمته الغذائية: «عند إعادة استخدامه يتم إنتاج بيروكسيدات ضارة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وده بيخلق الجذور الحرة ويسبب الأمراض المختلفة بسبب الزيت».

متى يجب التخلص من زيت الطهي؟

بحسب موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشؤون الطبية، فإن هناك أوقات يجب التخلص من الزيت فيها:

- عند غمقان لون الزيت.

- عند تطاير أجزاء منه على وجه الطعام الذي يقلى فيه.

- عندما تحترق جزيئات الطعام بسبب الزيت.

- كلما زاد استخدامك لزيت الطهي.

- إذا أصبحت رائحة الزيت ثقيلة.