9 بدائل طبيعية لـ«الزيت».. تستخدم في القلي والطهي وتحافظ على النكهة

الزيت أحد أهم السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل، حيث يستخدم في القلي والطهي، وتفضل معظم ربات البيوت استخدام زيت عباد الشمس، وزيت الذرة، والزيوت المختلطة في الطهي، لكن هناك العديد من البدائل لهذه الأنواع، وتتميز بنكهات أفضل في تحضير الطعام.

ووفقًا لما ورد بموقع «very well»، وما ذكرته دكتور غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة بـ«الوطن»، نوضح لكم بدائل صحية تغني عن استعمال الزيت التقليدي.

زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من المواد المغذية المفيدة لكل أعضاء الجسم، حيث يحتوي على الكثير من العناصر اللازمة للبشرة والشعر، ويساهم بشكل فعال في محاربة الأمراض السرطانية، ويقاوم تكون الجلطات، كما يعمل كمقاوم لأمراض القلب، ويمكن استعماله في الطهي والقلي، وكل التحضيرات الباردة.

زيت اللوز

توافر الدهون غير المشبعة في زيت اللوز، يجعل منه بديلا صحيا للزيوت المعتاد استعمالها، حيث يقاوم زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، ويدخل في كل أشكال الطهي، بسبب درجة حرارته المرتفعة.

زيت بذور العنب

يحتوي زيت العنب على كمية وفيرة من فيتامين E، وهو مضاد أكسدة عالي الكفاءة، يساهم في مكافحة الشيخوخة، والوقاية من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، والسيطرة على أمراض الدم.

زيت اللفت

من فوائد استعمال زيت اللفت بديلًا عن الزيوت التقليدية، أنه يقلل مستويات الكوليسترول في الدم، والدهون الثلاثية بالجسم، ويمكن استخدامه في الطهي والقلي، ولا تختلف نكهة زيت اللفت عن الزيوت المعتادة.

زيت جوز الهند

أفضل بديل للزيوت المعتادة في الاستخدام، زيت جوز الهند، إذ يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة لبنية الجسم الداخية، ويمكن استعماله في الطهي المصاحب لدرجة حرارة عالية، نظرًا لأنه يكون صلبًا في حالته العادية، ما يجعل منه مكون صعب الاستخدام في تحضير الطعام البارد.

زيت الفول السوداني

يحتوي زيت الفول السوداني على كمية وفيرة من فيتامين E، بجانب فيتامين K12، ما يضيف للطعام العناصر الصحية، بالإضافة للنكهة الجذابة، خاصة وأنه لا يمتص نكهة الأطعمة الحقيقية ولا يعمل على تغيريها، لذا يفضل استخدامه في القلي، إذ يمكن إعادة استخدامه بدون أن يتأثر.

زيت الأفوكادو

يتطابق زيت الأفوكادو مع زيت الزيتون في فوائده، حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، ما يحسن من مستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى تحسين معدل الدهون الثلاثية في الجسم، فضلًا عن خصائصه التي تعمل كمضاد فعال للالتهابات.

السمن

تعد من المواد الغنية بالأوميجا 3 و6، ما يجعلها مساعدة في الحد من الأمراض المزمنة.

الزبد

ينصح أطباء التغذية باستخدام الزبدة الطبيعية في تحضير الطعام، لما يتوافر بها من مواصفات صحية.