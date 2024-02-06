زعيم المعارضة الإسرائيلية: عرضت على نتنياهو إخراج المتطرفين من حكومته

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنَّه عرض على نتنياهو إخراج «المتطرفين» من حكومته لكي يحل محلهم، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أنَّه عرض دخوله حكومة نتنياهو يهدف للمساعدة في إتمام صفقة تبادل المحتجزين.

وتابع أنَّ نتنياهو لم يبد رغبة في إخراج وزيري الأمن القومي والمالية من حكومته، مؤكّدا أنَّه اشترط لدخول حكومة نتنياهو خروج وزيري الأمن القومي والمالية منها.