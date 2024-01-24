زعيم المعارضة الإسرائيلية: نعيش أشد الأيام قسوة.. ولا نعرف مصير المحتجزين

قال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، إن إسرائيل تعيش أشد الأيام قسوة، وقد شهدنا بالأمس مقتل 21 جنديًا في قطاع غزة، وحتى الآن لا نعرف مصير المحتجزين.

أكد وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدم إجراء تغيير سياسي في إسرائيل في الوقت المناسب هو ما أوقعها في هذه الكارثة التي تعيشها.

أضاف خلال الجلسة العامة للكنيست، أن الكنيست والحكومة هما سبب المشكلة، مشيرًا إلى «هذه الدولة لم تكن حزينة مثل اليوم ولا أدري كيف وصلنا إلى هذه الحال».