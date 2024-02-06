«الإحصاء»: 9.76% زيادة في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة المتنقل خلال 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل وصل إلى 75.80 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023، مقابل 69.06 مليون مشترك في نوفمبر 2022، بنسبة زيادة قدرها 9.76%، نتيجة الإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة

وأضاف التقرير الذي صدر عن الجهاز أن إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة بلغ 10,70 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 10,94 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في نوفمبر 2022 بنسبة إنخفاض قدرها 2.19%، نتيجة تغيير طريقة الحساب من المشتركين بوجه عام إلى المشتركين النشطين.

ويحتفل العالم اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للإنترنت تحت رعاية شبكة إنسيف (Insafe) وبدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي (Safeborders Project).

ويأتي شعار هذا العام «معا من أجل إنترنت أفضل»، ليؤكد أهمية التعاون الدولي لتحسين استخدام الإنترنت وجعله أكثر أمانًا وفعالية للجميع.