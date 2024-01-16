مميزات خدمة الإنترنت والموبايل البنكي من بنك مصر.. تعرف عليها

توفر البنوك المصرية للمواطنين العديد من الخدمات المصرفية الرقمية التي يلجأ إليها العملاء بشكل دائم، ولكن يزداد الإقبال عليها أكثر خلال العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية، والتي تكون يومي الخميس والجمعة.

كما يمكن للمواطنين استخدام تلك الخدمات أثناء الإجازات الرسمية الخاصة بالعيد، والتي يمنحها البنك المركزي المصري لكافة البنوك، ويعد بنك مصر من ضمن البنوك التي تقدم لعملائها خدمات مصرفية رقمية، مثل خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل ومميزات خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online من بنك مصر، والتي جاءت كما يلي:

مميزات خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online

- يمكن للعميل فتح حساب إضافي أو القيام بربط الودائع، وذلك من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

- كما يمكن للمواطنين الراغبين في شراء شهادات ادخارية، دون الذهاب للبنك القيام بذلك عن طريق الموبايل.

- تتميز خدمة الإنترنت والموبايل البنكي، بإمكانية إطلاع العميل على كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

- فيما يمكن طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية، وطلب إيقاف بطاقة مؤقت سداد بطاقة الائتمان أيضا.

طريقة استرداد قيمة الشهادة أونلاين

- خدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

- وقد يستطيع العميل التحويل بين الحسابات الادخارية داخل بنك مصر، من خلال خدمة BM Online.

- يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادات الادخارية، عن طريق خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.

- التقديم على طلب قرض.