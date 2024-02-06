«8 الصبح» ينظم ورشة حكي للمذيع الصغير بالتعاون مع مجلة «علاء الدين» بمعرض الكتاب

استعرضت الإعلامية داليا أشرف تقريرًا، بعنوان «ورشة حكي.. للمذيع الصغير»، نظمها برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc» بالتعاون مع مجلة علاء الدين، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

ورشة حكي للمذيع الصغير

وأقيمت «ورشة حكي.. للمذيع الصغير» لتوثيق نجاح فقرة «المذيع الصغير» التي تبناها البرنامج، والتي خرج من خلالها أطفال حققوا نجاحات في العديد من المجالات المختلفة وتم الاستعانة ببعضهم في البرلمان الصغير للطفل العربي، ومنهم من أصبح يعمل مراسلا بالفعل.

مكافحة الأفكار متطرفة

وبدأت فكرة «المذيع الصغير» لأول مرة عن طريق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تنفيذها ببرنامج «8 الصبح» لإعطاء الطفل فرصة المحاورة والحديث مع الافراد أمام الكاميرا، حتى يتسلح بالفكر والثقافة ومكافحة أي أفكار متطرفة.

جهود الشركة المتحدة لصالح الطفل

وتهدف الندوة لتقديم نموذج مذيع صغير واعي وقادر على مواجهة تحديات هذه المهنة، وذلك بالتكامل مع الدور الإعلامي لجهود الشركة المتحدة لصالح الطفل المصري.

وخلال التقرير، قال أحد الأطفال المشاركين في الورشة: «أنا استفدت من الفرصة دي بحاجات كتير، زي الثقة في النفس وكمان أنا عندي 4 كتب من أعمالي، اتعلمت ازاي اتكلم عنهم وأشرحهم لأي حد يسأل عنهم».

وقال آخر: « اتعلمت ازاي أعتمد على نفسي أكتر وأزاي أقدر أقف قدام الكاميرا والجمهور بدون خوف» وواصل آخر: « أنا استفدت حاجات كتير سواء في حياتي الشخصية أو كمذيعة، واتعلمت إزاي ارتب أفكاري وأعمل بحث دقيق عن كل معلومة قبل ما أتكلم عنها».