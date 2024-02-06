أبرز أحداث الاقتصاد عالميا.. تدهور الوضع المالي بألمانيا وارتفاع خام برنت

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، 4 أحداث كان من أهمها صعود أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» العالمي بنسبة 0.13%، ليسجل 78.09 دولار للبرميل، وصعدت أسعار النفط بنحو طفيف مع تقييم أسواق الطاقة للمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت عقود «خام برنت»الآجلة بنسبة 0.13%، لتحقق 78.09 دولار للبرميل، ووفقا لوكالة «بلومبرج» الاقتصادية، فإنّ العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط»، صعدت بنسبة 0.10%، لتسجل 72.85 دولار للبرميل، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

برلين غير قادرة على المنافسة بعد تدهور اقتصادها

وفي ألمانيا، وإثر ارتفاع تكلفة الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة بين «موسكو» و«كييف» وتمويل أوكرانيا، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن «برلين» غير قادرة على المنافسة بعد تدهور اقتصادها، موضحا أن بلاده أصبحت أكثر فقرا لأنها لا تملك نموا اقتصاديا.

وفي وقت سابق، قررت «برلين»، طرح مناقصات لبناء وحدات جديدة في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، تكون قابلة لتحويلها في المستقبل إلى العمل بواسطة الهيدروجين بحلول «2035 - 2040»، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

صحيفة أمريكية: الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 9% من الألومنيوم من روسيا

من جانبها، قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن «الاتحاد الأوروبي»، لن يتمكن من حظر استيراد الألومنيوم الروسي في ظل الرفض الشديد من الصناعيين الأوروبيين، مثل إيطاليا وألمانيا، الذين يعتبرون أن اتخاذ القرار كتفجير قنبلة نووية اقتصادية، موضحة أن التكتل لا يزال يستورد 9% من الألمنيوم لصناعاته من روسيا.

وفي السعودية، قررت السلطات، إبقاء سعر النفط الخام العربي الخفيف لشهر مارس المقبل لعملائها في آسيا عند أدنى مستوى في أكثر من عامين، حددت شركة «أرامكو» سعر البيع الرسمي للتحميل في مارس 2024 إلى آسيا بعلاوة عند 1.50 دولار للبرميل.