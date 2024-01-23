أسعار النفط اليوم بعد استئناف الإنتاج في حقل شرارة الليبي

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن استأنفت ليبيا الإنتاج في حقل نفط رئيسي ومع تعافي الإنتاج ببطء في داكوتا الشمالية بعد عاصفة شتوية بحسب CNBC.

أسعار النفط اليوم

وتراجعت أسعار النفط خام غرب تكساس الوسيط عقد مارس 0.52% ليستقر عند 74.37 دولار للبرميل، فيما انخفض خام برنت عقد مارس 0.64% ليستقر عند 79.55 دولار للبرميل، بحسب CNBC.

استئناف الإنتاج في حقل الشرارة الليبي

واستأنفت ليبيا الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الأحد الماضي، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميًا.

إنتاج النفط في ولاية داكوتا الشمالية

وكان حقل النفط توقف لمدة أسبوعين تقريبًا بسبب الاحتجاجات كما يتعافى إنتاج النفط ببطء في ولاية داكوتا الشمالية بعد أن ضربت موجة من الطقس القطبي ثالث أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة.

وانخفض إنتاج النفط، اليوم الثلاثاء، بمقدار 250 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 700 ألف برميل يوميًا يوم الأربعاء الماضي، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة.

عودة الإنتاج لطبيعته

وقالت لين هيلمز، مديرة الموارد المعدنية في داكوتا الشمالية، إن الأمر قد يستغرق شهرًا حتى يعود الإنتاج إلى طبيعته، مشيرة إلى أنه سيكون يناير شهرًا سيئًا للغاية من حيث أرقام الإنتاج. بحسب CNBC.

وقف القتال لمدة شهرين في غزة

وانخفضت أسعار النفط أيضًا، مع انتشار تقارير تفيد بأن إسرائيل اقترحت وقف القتال لمدة شهرين في غزة، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين.