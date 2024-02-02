«أوبك» تخفض إنتاج النفط لـ2.2 مليون برميل يوميا

شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم، ارتفاعا خلال التعاملات المبكرة، عقب إعلان مجموعة أوبك إبقائها على السياسة المتبعة والمعلنة مسبقا لتخفيض إنتاجها من النفط، من أجل تعويض ما حدث لها من خسائر، خلال الجلسة الماضية، تزامنا مع تقارير غير مؤكدة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينين والحديث عن هدنة مرتقبة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ما يقرب من 50 سنتا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لما يقرب من 50 سنتا، بما يعادل 0.6% ليسجل سعر برميل النفط لـ 79.20 دولار، في الوقت الذي صعدت فيه أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 40 سنتا، أو 0.5% إلى 74.22 دولار للبرميل.

هذا وقد انخفض الخامان القياسيان لأكثر من 2% خلال تسوية أمس، بعدما أعلن مسؤول قطري إنه لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، واحتمالية تطبيق هدنة على الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي.

وقال مصدران في أوبك، أمس، إن المجموعة ستبقي على سياستها الرامية لتخفيض إنتاج النفط بدون تغيير، مع وجود توقعات لاستقرار أسعار النفط في مارس المقبل، حال كانت ستمدد المجموعة تخفيضاتها من إنتاج النفط الطوعية المعمول به خلال الربع الأول من العام الجاري.

تخفيض إنتاج النفط ليبلغ 2.2 مليون برميل يوميا

والتزمت منظمة أوبك وحلفاؤها، بتخفيض إنتاج النفط ليبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، خلال الربع الأول، ليتماشي مع ما جرى إعلانه في نوفمبر الماضي.

من جانبهم، قال محللو مركز أبحاث «A.N.Z»، خلال مذكرة له، إن التخفيضات في الإنتاج من شأنها الإبقاء على الإمدادات المحدودة خلال الربع الأول، مع عودة الإنتاج من خارج أوبك لمستوياته الطبيعية، وبعد تباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي خلال عام 2024 لـ300 ألف برميل يوميا، من أصل 800 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي.

وتلقت أسعار النفط دعما من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بنطاق 5.25 و5.50%، وصرح رئيس المجلس جيروم باول، أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، وستنخفض في الأشهر المقبلة، حيث سيؤثر انخفاض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، ما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، بحسب «سكاي نيوز».