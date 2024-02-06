«الثقافة» تعلن جوائز معرض الكتاب: حجب جائزتين.. وأفضل ناشر يتبرع لغزة

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، عن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، والتي تتوزع على 16 فرعًا.

وفاز بجائزة النقد الأدبي مناصفة، الدكتور محمد إبراهيم السيد عبدالعال عن كتابه النقد الثقافي نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب، والدكتور حسام نائل عبدالعاطي عن كتابه التماسك النصي في الشعر العربي دراسة في البنية والوسائل.

وفاز بجائزة الرواية محمد عبدالرحمن الفخراني عن قصة غذاء في بيت الطباخة، وبجائزة القصة وائل سعد صيام عن قصته وردة واحدة كانت تكفي.

وفاز بجائزة شعر العامية عبده السيد المصري عن ديوانه الحياة ما كانتش أحلى، وبجائزة شعر الفصحى جمال الدين السباعي عن ديوانه كانت هنا موسيقى.

وفاز بجائزة كتاب الطفل مناصفة، أحمد عبدالعظيم مصطفى عن كتابه «بطل الحكاية.. مدينة توتة»، وصفاء فريد البيلي عن ديوان شعر بعنوان أصدقائي.

وفاز بجائزة العلوم الإنسانية شيرين محمد الكدواني عن كتابها الإعلام الرقمي، وشريهان محمد عبدالحافظ، وفاز بجائزة الكتاب العلمي، إيهاب عبدالحميد عن كتابه الخوارزميات القاتلة.

وفاز بجائزة تحقيق التراث مروة محمد علي الشريف عن كتابها معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية.

وفاز بجائزة الفنون محمود محمد قاسم عن كتابه العلم والسينما والتخيل.

وفاز بجائزة أفضل كتاب مترجم محمد صبري عن كتاب توجيه الهجرة والعولمة في منطقة قناة السويس، وبجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل أحمد سمير عن كتابه جورج ومفتاحه السري.

وفاز بجائزة أفضل ناشر مصري، الدكتور أحمد السعيد سليمان عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية والذي تبرع بقيمة الجائزة إلى غزة.

وفاز بجائزة أفضل ناشر عربي التي يمنحها اتحاد الناشرين العرب مناصفة مع هيئة الكتاب دار رواق مصر ومنشورات المتوسط ميلانو.

وتمّ حجب جائزتي كتاب فرع الشباب دون 35 سنة.