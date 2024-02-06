«حماة الوطن» بسوهاج يقدم 10 مقترحات للحوار الوطني للنهوض بالاقتصاد

قال الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج، في بيان له، إن استئناف جلسات الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة بالمحور الاقتصادي للخروج بتوصيات خلال مناقشات الخبراء والمتخصصين بالحوار الوطني جاء في توقيت مهم جدا ودقيق لحل التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام وسيكون للتوصيات عظيم الأثر في تطوير منظومة الاقتصاد وحل أزمة الدولار وارتفاع معدلات التضخم وتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات الصادرات.

واقترح الدكتور مختار همام، في مذكرة أعدها لطرحها على الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي مجموعة من المقترحات التي سيكون لها أثر في تنشيط عجلة الاقتصاد، وهى كالتالي:

أولا: وجود خريطة صناعية واستثمارية واضحة بمختلف محافظات مصر يمكن الترويج لها خارجيا؛ لجذب مستثمرين جدد أو داخليا على ان تشمل هذه الخريطة نوعية الاستثمار المناسب بكل مكان وفرص نموه.

ثانيا: إعداد قائمة بمستلزمات الصناعة التي يحب استيرادها وتدبير العملة لها حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج ببعض المصانع التي توفر منتجات بالسوق المحلي ومنها ما يتم تصديره وتوفر عملة صعبة وتعمق الصناعة.

تأسيس شركة مصرية تستورد جميع مستلزمات الصناعة

ثالثا: تأسيس شركة مصرية تستورد جميع مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج بشكل عام نضمن خلالها توفير المستلزمات وذهاب الدولارات الى مكانها الطبيعي وتبيع هذه الشركة مستلزمات الإنتاج للقطاع الخاص والحكومي بهامش ربح مناسب.

رابعا: الاهتمام بالمناطق الصناعية بمختلف محافظات مصر التي يمكن ان تمثل ذراعا اقتصاديا قويا و الاهتمام بالتخصص الصناعي بكل محافظة حسب ما تتميز به من خامات مثل صناعة الكتان والمفروشات والسجاد في أخميم بسوهاج او الاثاث في دمياط او التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية في رشيد وبورسعيد وهكذا.

الاهتمام بالسياحة ووضع حزمة من المحفزات لها

خامسا: الاهتمام بالسياحة ووضع حزمة من المحفزات لها وإضافة غرف فندقية جديدة خاصة بالمدن السياحية وكذلك بعواصم المحافظات التي لا يوجد بها فنادق متميزة فمثلا أكبر فندق في سوهاج هو واحد فقط من فئة 4 نجوم رغم ما تذخر به المحافظة من معالم سياحية متميزة ومدن صناعية متنوعة تستقبل مستثمرين ورجال أعمال يبحثون عن فندق للإقامة به وكذلك ضرورة تطوير اسطول النقل السياحي واعداد الخطط التسويقية المتميزة بالدول المستهدف جذب سياحة بها.

سادسا: تخصيص مناطق صناعية ووحدات سكنية وتجارية وإدارية للمصريين بالخارج تتميز بوجود التراخيص الجاهزة بها وحوافز للمستثمرين بالدولار سواء إعفاءات ضريبية وسهولة في الإجراءات ووجود دراسات جدوي جاهزة لمشروعات يمكن الاستثمار بها شريطة الدفع بالدولار.

سابعا: التوسع في الرقعة الزراعية واستيراد بذور عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض التي تصيب النبات وتوفير الأسمدة للفلاح والمبيدات بأسعار مناسبة لمساندة الفلاح.

ثامنا: إعادة إحياء مشروع البتلو بشكل يسمح بآلية تنفيذ إيجابية ويمكن متابعته ومراقبته و توفير الاعلاف اللازمة له بأسعار مناسبة و التواصل مع البنوك للإقراض بفائدة ميسرة وتوفير إدارات الطب البيطري لمتابعته بشكل منتظم بحيث يتم الفحص مجانا و صرف العلاج بخصومات لمربي البتلو.

تاسعا: إعداد خريطة زراعية بأولوية المحاصيل التي يجب زراعتها ونحتاجها في توفير احتياجات السوق المحلي إضافة قيمة مضافة عليها من خلال عمليات تصنيع اللحوم او الخضر والفاكهة على سبيل المثال والتعبئة والتغليف وتأهيلها للسوق المحلي وفتح أسواق تصديرية لها مثل القمح والموالح والمحاصيل السكرية من القصب والبنجر والاهتمام بزراعة القطن.

عاشرا: ضرورة إعداد قائمة بالمشروعات المتعثرة بمختلف القطاعات الاقتصادية سواء صناعية أو زراعية أو سياحية أو غيرها والوقوف على سبب التعثر ايجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع القطاع المصرفي ومكاتب الخبرة المتخصصة.