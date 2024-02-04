حزب الجيل يدعو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى سرعة عقد الجلسات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب رحب بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار وطني حول القضايا الاقتصادية التي تؤثر في الدولة وفي الشعب المصري، ورآها تعكس رغبة شديدة من الرئيس في الاستماع إلى وجهات نظر ورؤى مختلفة عن تلك الرؤى الحاكمة للسياسات الاقتصادية وتطبيقاتها على أرض الواقع.

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحزب يدعو بأن يكون الحوار كما طلبه الرئيس عميقًا وشاملا وصريحًا وبدون خطوط حمراء، كما يدعو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى سرعة عقد جلسات الحوار الوطني؛ حتى يتمكن الحوار في اللجان الفرعية المختلفة التي ستناقش القضايا الاقتصادية المختلفة من إعداد رؤية متكاملة لكل القضايا لتكون خارطة طريق؛ لوضع حلول للأزمات الاقتصادية تنفذها الحكومة الجديدة التي ستتولى الإدارة التنفيذية للدولة المصرية في الولاية الجديدة للرئيس السيسي، والتي ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية في الثاني من أبريل المقبل وذلك خلال الفترة من 2024/2030.

الحوار الوطني

وأكد، أن حزب الجيل سيركز في الحوار الوطني على عدة قضايا اقتصادية منها، انتهاج سياسات جديدة للاهتمام بالصناعة والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وكذلك قضية تثبيت سعر الصرف الجنيه المصرى لمدة 6 سنوات حتى 2030، وقضية وقف التعامل مع صندوق النقد الدولي، وعدم الاستجابة لتخفيض جديد للجنيه، فضلا عن قضية جدولة الديون الخارجية مع الدول والمنظمات والصناديق الدولية.