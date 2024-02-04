«المستقلين الجدد»: الحوار الوطني يواجه تحديات كبيرة ونجاحه مسؤولية الجميع

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني في مرحلته المقبلة سيكون أمامه تحديات كبيرة، منها الوصول إلى حلول واقعية قادرة على الخروج بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان، ونجاحه مسؤولية الجميع.

وأضاف في بيان صحفي أن طرح وثيقة الحكومة على الحوار يؤكد وضعها على طاولة النقاش للجميع، ووضع الجميع أمام مسؤلياته؛ للمشاركة في رسم خريطة مصر الاقتصادية.

وأشار إلى أن الأمر يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، بمزيد من الدراسة والفحص، ومشاركة المتخصصين في كل مجال من مجالات الاقتصاد، سواء الاقتصاد التقليدي وغير التقليدي، للوصول إلى حلول مدروسة قابلة للتنفيذ، في ظل وضع إقليمي وعالمي مضطرب.

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن الشعب المصري يضع آمالا كبيرة على نجاح الحوار، في وضع خريطة اقتصادية جديرة بتحسين وضع المواطن المصري، مع ملاحظة أن الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقليمية والضغوط الخارجية يحتاج إلى حلول قد تكون غير معتادة لمواجهة هذه الأزمة والتغلب عليها.