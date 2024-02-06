نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي يسخر من إصابة بايدن بالزهايمر.. وبن غفير يعتذر

«يجب التوعية بمرض الزهايمر» سخرية واضحة شنها نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي على الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليؤكّد بذلك الشائعات التي لاحقت الأخير ونقلتها تقارير إعلامية بشأن معاناته من تدهور إدراكي، إلا أن الوزير الإسرائيلي خرج معتذرًا وتبعه نجله بعد ذلك.

الكشف عن مرض بايدن

ما قاله نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، جاء في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة التدوينات القصيرة X؛ إذ نشر صورة للرئيس بايدن ودون عليها: «في هذه الأوقات الصعبة من المهم زيادة الوعي بمرض الزهايمر، وهو مرض دماغي يعد السبب الأكثر شيوعًا للتدهور المعرفي والخرف.. ومرض خطير يؤثر على وظائف الإنسان وقدرته».

لم يمر وقت طويل على المنشور حتى حذفه «شوفاييل»، كما خرج إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي معتذراً عن منشور ابنه، وكتب «أعتذر عن كلام ابني.. خطأ فادح بتغريدة أرفضها بشدة، الولايات المتحدة الأمريكية هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل، حتى لو كنت أختلف مع سلوكه، فلا مجال لأسلوب مهين»، بحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وبعد حديث وزير الأمن القومي الإسرائيلي، خرج ابنه على صفحته بمنصة X، وأعاد نشر صورة للرئيس الأمريكي بايدن، مدونا عليها «السيد الرئيس، آسف».

خلافات بايدن وبن غفير

جاءت التغريدة والاعتذارات اللاحقة بعد يومين من نشر صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية مقابلة مع بن غفير انتقد فيها شدة طريقة تعامل إدارة بايدن مع الحرب في غزة، واتهمها بإفادة الفصائل الفلسطينية، كما قال إن كان من الأفضل التعامل مع إدارة ترامب الثانية.

وجاءت تعليقات الوزير اليميني المتطرف – التي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقًا – في أعقاب شكر وزير الدفاع يوآف جالانت علنًا لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وإدارة بايدن على جهودهما مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.