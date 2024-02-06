بايدن يتحدث مع الأموات.. علامات تشير إلى إصابة الرئيس الأمريكي بالخرف

أمام حشد كبير من الناس في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة أثارت دهشة الجميع، إذ تحدث عن لقائه الأخير مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، خلال فعاليات مجموعة السبع في عام 2021، في حين أن الرئيس الفرنسي قد وافته المنية منذ قرابة 28 عامًا في باريس.

هفوات الرئيس الأمريكي

جاء حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن ليثير الشكوك، بين رواد وسائل التواصل الإجتماعي حول إصابته بالخرف أو ما يُعرف بألزهايمر، لأنها لم تكن الهفوة الأولى له، ففي لقاءات سابقة وصف الرئيس الصيني بالديكتاتور، كما أدلى بتصريحات عن ضرورة تغيير النظام في روسيا، ما أحدث ضجة كبيرة على الصعيد الدبلوماسي خلال الفترة الماضية، ما يجعلنا نتسائل هل تصرفات بايدن تدل فعلًا على إصابته بالخرف؟.

الدكتور مصطفى الفولي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، أوضح أن هفوات بايدن وخاصة حديثه بخصوص اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي المتوفى، دليل على إصابته بدرجة من درجات الخرف أو ألزهايمر، وهو نوع من أنواع ضمور المخ الذي يحدث نتيجة ترسبات بعض البروتينات التي تؤثر بالسلب على خلايا المخ وتسبب موتها، ما يؤدي إلى حدوث تدهور تدريجي في الذاكرة، ومن ثم يحدث تأخر في المهارات السلوكية، كما تتأثر المهام الوظيفية لليدين والقدمين، ويحدث صعوبة في تناول الأكل والنوم.

أسباب حدوث الخرف

وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب في تصريح لـ«الوطن»، أن تصلب الشرايين أحد أهم الأسباب وراء حدوث ضمور المخ؛ لأنه يسبب قلة وصول الدم إلى المخ وبالتالي تحدث الإصابة بالخرف، وأشار إلى بعض التعليمات التي يمكن اتباعها للوقاية من ألزهايمر، منها اتباع نظام غذائي صحي من خلال الإهتمام بتناول الفواكه والخضروات والأسماك والدهون الصحية، وكذلك الإقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.