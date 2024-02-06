بعد تصريحات «بن غفير».. طلب غير متوقع للفلسطينيين من بايدن

أثارت تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، جدلا واسعا، بعدما هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن وانتقد ضغوط الولايات المتحدة على إسرائيل، وشرح بالتفاصيل خطة الاستيطان في قطاع غزة، مما أدي إلى تدهور العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، وفق تقرير نشر بصحيفة «معاريف» العبرية.

انتقادات لتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي

تلك التصريحات آثارت غضب الإسرائيليين أنفسهم، إذ صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بأن المقابلة التي أجراها بن غفير مع الصحيفة الأمريكية، تسبب ضرر مباشر لمكانة إسرائيل الدولية والمجهود الحربي، وأمن إسرائيل، وفوق كل شيء تثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية.

وطالب رئيس حكومة الاحتلال بكبح جماح بن غفير، مؤكدًا أن نتنياهو ليس لديه أي سيطرة على المتطرفين في حكومته.

فيما قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، إنه من المسموح أن تكون هناك خلافات، حتى مع أكبر وأهم حليف لإسرائيل، ولكن يجب أن تتم في الغرف المغلقة وليس من خلال تصريحات غير مسؤولة في وسائل الإعلام، والتي تضر بالعلاقات الاستراتيجية.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن يستدعي بن غفير ليلفت نظره إلى الضرر الذي يسببه، وأنه بدلا من التعامل مع قضايا الأمن الداخلي التي هي من صميم عمله كوزير للأمن القومي، فأنه يعمل على إلحاق الضرر بعلاقات إسرائيل الخارجية.

بينما قال عضو الكنيست الإسرائيلي نور شيري، أن الضرر الهائل الذي سببه بن غفير للأمن الداخلي الإسرائيلي ليس كافيا، والآن يحاول أن يجعل الفشل يمتد حتى يتسبب في ضرر سياسي دولي لإسرائيل حاليا.

طلب غير متوقع من الفلسطينيين بعد تصريحات بن غفير

وقالت صحيفة «معاريف» إن طلب غير متوقع للفلسطينيين جاء عقب تصريحات بن غفير، إذ طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفرض عقوبات دولية على بن غفير، مشددة على أنه يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.