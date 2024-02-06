جامعة كفر الشيخ تحصد مركزا متقدما في التصنيف الإسباني

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تقدم الجامعة في التصنيف الإسباني «ويبومتركس نسخة يناير 2024»، بعدما جاءت في المركز التاسع على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، والمركز 33 إفريقياً، والمركز 1458 عالمياً، حيث ضم التصنيف 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم.

تشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولي

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن تقدم جامعة كفر الشيخ في هذا التصنيف يأتي نتيجة لجهود الجامعة نحو تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للباحثين بما يُسهم في تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، وتوفير المكتبة الرقمية لتعزيز تطوير المعرفة والمهارات لدى الباحثين في الجامعة، وتوفير مصادر الوصول لموارد البحث والمعلومات الأكاديمية، بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية، والحرص على أنّ يُتاح لخريجي الجامعة فرص كبيرة في الحصول على وظائف مُتميزة في سوق العمل.

تحفيز المؤسسات التعليمية

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّ تصنيف «ويبومتركس العام» تقرر صدوره مرتين سنويًا اعتبارًا من 2024، ويصدر بنهاية شهري «يناير ويوليو» من كل عام، تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت، وعرض أنشطتهم بدقة، والاهتمام بسياسة الويب، والوصول المفتوح والشفافية، كما تعتمد المنهجية في تصنيف ويبومتريكس العام على نسبة 50% تُمنح إلى مجموع كل من المعرفة العامة المُشتركة، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، و10% عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار «Google scholar»، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر.