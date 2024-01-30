جامعة كفر الشيخ تحقق مرتبة متقدمة في تصنيف «ويبومتركس» لعام 2024

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تقدم الجامعة عالمياً في التصنيف الإسباني «ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024»، حيث حققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري بلغت في هذا الإصدار «230929» استشهاد.

المركز الـ12 في مصر

وأكد رئيس الجامعة، أنّ جامعة كفر الشيخ جاءت في الترتيب 1134 عالمياً متقدمة 24 مركز ضمن 5630 مؤسسة بحثية وجامعة دولية تم إدارجها فى هذا الإصدار الجديد على مستوى العالم، حيث احتلت الجامعة الترتيب 12 من بين 50 جامعة ومؤسسة بحثية مصرية مدرجة بالتصنيف.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ تقدم الجامعة في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي، لافتاً أنّ التصنيف الإسباني «ويبومتركس» للاستشهادات المرجعية يُعد من أهم التصنيفات الدولية والذي يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجودة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

دعم أعضاء هيئة التدريس

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّ التصنيف قد اعتمد على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة على محرك البحث العلمي «جوجل سكولار» لأعلي 310 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استشهاداً، مشيراً إلى حرص جامعة كفر الشيخ على تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنشر إنتاجهم العلمي فى كبرى المجلات الدولية والمنصفة في قواعد البيانات العالمية.