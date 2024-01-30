رئيس جامعة كفر الشيخ يناقش استعدادات بدء الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ هناك استعدادات مكثفة لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024.

استعداد جامعة كفر الشيخ لبدء الفصل الدراسي الثاني

وأوضح «دسوقي»، أنّه تم التشديد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بكليات ومعاهد جامعة كفر الشيخ خلال إجازة نصف العام الدراسي، والتأكد من توافر وجاهزية اشتراطات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصا على سلامة الطلاب ومنتسبي الجامعة، وذلك في إطار استعداد الجامعة لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأشار «دسوقي»، إلى أنّه كلّف عمداء الكليات بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد الدراسية التي خاضها طلاب جامعة كفر الشيخ خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 - 2024، مع رصد النتائج، والانتهاء من أعمال الكنترولات بشكل عام، تمهيداً لإعلان النتائج في أقرب وقت، وقبل بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.