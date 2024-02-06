ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة عاطلين في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط كلٍ من عاطلين أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، متهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته بندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات، والآخر له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.