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ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة عاطلين في الجيزة

كتب:

محمد بركات
02:04 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
مديرية أمن الجيزة

مديرية أمن الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط كلٍ من عاطلين أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، متهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته بندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات، والآخر له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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