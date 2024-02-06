«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسيل 15 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (عاطل – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء مراكب الصيد – شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات ).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبا).