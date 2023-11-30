«الأموال العامة» تضبط شخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه في الجيزة والشرقية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظتي «القاهرة والشرقية» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاحتيال على المواطنين وراغبي السفر للخارج، إضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.