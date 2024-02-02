رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزارة الداخلية تنظم رحلات ترفيهية لأبناء الشهداء بمناسبة عيد الشرطة

كتب:

محمد بركات
02:48 م | الجمعة 02 فبراير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قالت وزارة الداخلية إنه في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ72 وتخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي تجسد نضال الشرطة المصرية وبطولة وتضحيات رجالها البواسل وفي إطار حرص الوزارة على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرًا وعرفانًا بما قدمه ذووهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، قرر تنظيم رحلات ترفيهية للأسر.

ونظمت وزارة الداخلية رحلات ترفيهية لعدد من أسر الشهداء حيث تم اصطحابهم لزيارة بعض المعالم السياحية (المتحف المصري الكبير – منطقة الأهرامات بالجيزة) تم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التي تؤكد على أن الشرطة المصرية لا تزال تقدم التضحيات للدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

ومن جانبهم أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الزيارات التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم وتكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار ومشاركتهم كافة الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تلاحق «الحيتان» لضبط الأسواق

«الداخلية» تنظم احتفالية لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو وأسرهم

«الداخلية» تضبط 31 قضية اتجار بالعملة في السوق السوداء

«الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار

«الداخلية»: ضبط 38 متهما بالاتجار في العملة خلال حملات مكبرة
بقلم محمد بركات