وزارة الداخلية تنظم رحلات ترفيهية لأبناء الشهداء بمناسبة عيد الشرطة

قالت وزارة الداخلية إنه في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ72 وتخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي تجسد نضال الشرطة المصرية وبطولة وتضحيات رجالها البواسل وفي إطار حرص الوزارة على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرًا وعرفانًا بما قدمه ذووهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، قرر تنظيم رحلات ترفيهية للأسر.

ونظمت وزارة الداخلية رحلات ترفيهية لعدد من أسر الشهداء حيث تم اصطحابهم لزيارة بعض المعالم السياحية (المتحف المصري الكبير – منطقة الأهرامات بالجيزة) تم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التي تؤكد على أن الشرطة المصرية لا تزال تقدم التضحيات للدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

ومن جانبهم أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الزيارات التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم وتكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار ومشاركتهم كافة الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية.