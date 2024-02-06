جبهة التحرير الفلسطينية: أمريكا شريكة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة

قال واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إنّ أمريكا شريكة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة، وظهر ذلك جليًّا في وقف تمويل وكالة الأونروا، وأيضا حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

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وأكد «أبو يوسف» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي ياسر عبدالستار في تغطية خاصة على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أمريكا لا تسعى أبدًا لإيقاف الحرب في غزة، وإنما لعقد صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة.

وأضاف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية: «اليوم نتحدث عن أكثر من 100 ألف شهيد وجريح وتحت الركام، كل هذا لا يبث للحياة الإنسانية بأي صلة، والهدف الاستراتيجي من بقاء الفلسطينيين على موقفهم وثباتهم، هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس».