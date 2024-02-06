3 أفلام جديدة على شاشة «الوثائقية» في فبراير

كشفت قناة «الوثائقية» عن الأفلام المقرر عرضها على شاشتها خلال شهر فبراير المقبل، وبينها فيلم «مقبرة نفرتيتي المفقودة»، الذي يوثق حياة الملكة المصرية الجميلة نفرتيتي، زوجة الملك أمنحتب الرابع، كاشفًا لغز المقبرة الملكية التي دُفنت فيها، والتي كانت مختبئة خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

ويستعرض الفيلم مشاهد لمومياء الملكة نفرتيتي التي عاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، مسدلًا الستار على كثير من الأسرار داخل مقبرتها.

أفلام على شاشة «الوثائقية» في فبراير

ومن الأفلام التي تعرضها «الوثائقية» ضمن برنامجها في فبراير، «الحياة في كوبا» الذي يستعرض الحياة الاجتماعية لمواطني كوبا وظروف معيشتهم، مسلطًا الضوء على أبرز المهن التي يمارسونها في بلد كاريبي معروف بطبيعته السياحية الساحرة، إضافة إلى فيلم «الإسعاف المصري.. بطولات خارج دائرة الضوء»، الذي يوثّق حكاية هيئة الإسعاف المصرية منذ نشأتها وصولًا إلى التطور الكبير الذي تشهده حاليًا.

ويلقي الفيلم الضوء من خلال قالب إنساني على أصعب حالات الإنقاذ التي قام بها رجال الإسعاف، الطبيعة الشاقة لعمل المُسعفين، كاشفًا عن أسرار مهنة تُشكل طوق النجاة الأول للجميع لحظة وقوع الكوارث والأزمات.