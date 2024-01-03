«الوثائقية» تعرض فيلم «الفخ.. قبل أن يجندوا صغارك» خلال يناير الجاري

أعلنت قناة «الوثائقية» عرض فيلم «الفخ.. قبل أن يجندوا صغارك»، خلال شهر يناير الجاري، في مواصلة لدورها في إنتاج الأفلام المهمة التي تستهدف التوعية بالمخاطر التي تهدد المجتمع، وأوضح الحسين يحيى الباجا مدير إدارة المحتوى الوثائقي بقناة الوثائقية، أن أحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية.

الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أبرز أساليب تجنيد الجماعات التكفيرية للشباب

يكشف الفيلم لأول مرة عن الطريقة التي تُجند بها الجماعات الإرهابية والتكفيرية الشباب، وتغيير كل الأفكار المعتدلة إلى أفكار أخرى متطرفة ومتشددة، بحسب «الباجا» خلال حديثه لـ«تلفزيون الوطن»، لافتا إلى أن طرق استهداف الجماعات الإرهابية للشباب متنوعة من بينها وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

دور مهم لقناة «الوثائقية» نحو المجتمع المصري والعربي

الفيلم يرصد دور مؤسسات الدولة والأزهر الشريف في التصدي لأفكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة للجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية للحفاظ على الشباب.

وقال «الباجا» إن قناة «الوثائقية» تستهدف القيام بدورها نحو المجتمع المصري والعربي، لذا اشتبكت الوثائقية مع الإسلام السياسي منذ اللحظة الأولى لمجابهة الفكر المتطرف وهو ما تمثل في العديد من الأفلام منها قطب والسندي.