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عرض سلسلة «جرائم الفن» على قناة «الوثائقية» في يناير الجاري

كتب:

أحمد شوقي
05:41 م | الأربعاء 03 يناير 2024
قناة الوثائقية

قناة الوثائقية

أعلنت قناة «الوثائقية» عرضها السلسلة الوثائقية «جرائم الفن»، التي تسلط الضوء على أشهر جرائم سرقات اللوحات الفنية، وذلك خلال شهر يناير الجاري.

تكشف السلسلة الوثائقية عن تفاصيل تلك الجرائم باعتبارها جرائم ذات أسلوب خاص، ومرتكبوها لديهم ذوق رفيع ودراية عالية بقيمة الأعمال الفنية التي يسطون عليها.

وتناقش السلسلة الأساليب الإجرامية المختلفة في عملية السرقات، كما تعقد مقارنة بين أشهر المجرمين في سرقات اللوحات الفنية على مستوى العالم، وكل ما يدور في الباحات الخلفية لهذا العالم الخفي وأكثر سوف يكتشفه المُشاهد في السلسلة الوثائقية «جرائم الفن».

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