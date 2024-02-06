أستاذ علاقات دولية: زيارة بلينكن لمصر تحمل أملا لوقف إطلاق النار في غزة

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمصر تأتي في توقيت صعب ودقيق وحساس، نتيجة التداعيات الكارثية للحرب على قطاع غزة، والتي نتج عنها اتساع رقعة الصراع، كاستهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وأيضا الضربات المتتالية في البحر الأحمر وتعطيل الملاحة، مشيرًا إلى أن كل هذا يحتاج إلى السعي، لفتح مسار تفاوضي يهدف للوقف الشامل لإطلاق النار في غزة.

الاجتماعات بين مصر وقطر والولايات المتحدة

وأضاف «فارس» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي ياسر عبدالستار في تغطية خاصة على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيارة ليست الأولى، ولكن هذه المرة مختلفة نتيجة الاجتماعات الأخيرة بين مصر وقطر والولايات المتحدة، للبحث عن هدنة وصفقة جديدة تُجدي لوقف الحرب بشكل فوري، لافتا إلى أن كل الزيارات السابقة لبلينكن في منطقة الشرق الأوسط لم تحقق هدفها الأسمى بوقف الحرب حتى الآن والأمل في هذه الزيارة.

صفقة تبادل الأسرى

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن الإدارة الأمريكية منذ اللحظة الأولى تعلم أن إسرائيل تستغل منع إدخال المساعدات للقطاع، للضغط على المقاومة الفلسطينية لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى المحتجزين، ولكن لولا تدخل الدولة المصرية في توصيل بعض المساعدات ورفضها للتهجير القسري لاستمرت إسرائيل في استخدام هذا السلاح.

وأشار إلى أن مصر ترسل في اليوم على الأقل 200 شاحنة وهذا غير كافي في ظل حالة من النزوح الجماعي والتهجير ونقص الأغذية والأدوات الطبية، فكلها نقاط لابد من التباحث بشأنها في هذه الزيارة.

سياسة العقاب الجماعي

وأكمل: «توجد الكثير من الدول اتخذت سياسة العقاب الجماعي بقطع تمويل منظمة الأونروا، وبالتالي على هذه الدول أن تراجع مواقفها لأن ذلك يندرج بشكل واضح تحت دعم سياسة إسرائيل بما لا يتوافق مع القانون الدولي ولا يتوافق مع الإنسانية بشكل عام».