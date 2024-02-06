«النواب» يناقش مشروع قانون جديد لحماية حقوق كبار السن غدا.. يوفر معاشا تضامنيا

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومكاتب لجان التعليم والإعلام والسياحة والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية، غدا، الصياغات النهائية لمشروع قانون المسنين والمقدم من الحكومة، ويتوقع عرضه في الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل.

مشروع قانون حقوق المسنين

يعمل مشروع القانون على توفير حقوق لكبار السن على المستوى الصحي، والاقتصادي والاجتماعي والترفيهي، ويخول مشروع قانون المسنين الجديد أحقية الحصول على معاش تضامني لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في حالة ثبوت عدم القدرة المالية، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن، حتى وإن كانت أسرته تصرف دعما نقديا وفقا لمبادرة «تكافل وكرامة» أو أي دعم نقدي آخر.