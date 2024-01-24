ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب في كفر الشيخ (صور)

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب في الفترة من 24 حتى 25 يناير الجاري بمشاركة 40 عضواً من أعضاء النموذج، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عرض عام لاختصاصات مجلس النواب

أدار الملتقي البرلماني الدكتور رأفت صبحي، الخبير البرلمانى بمجلس النواب، تناول الملتقي البرلماني عرض عام لاختصاصات مجلس النواب، مناقشة الأعضاء حول هذه الاختصاصات، إجراءات وضوابط افتتاح جلسة مجلس النواب وإدارتها وإنهائها، نظام الكلام فى الجلسة، ضوابط إعداد جدول أعمال الجلسة، واختيار موضوع تقرير برلماني لدراسته ومناقشته، وتشكيل لجنة لدراسته، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس، وتعيين الوزراء المناسبين للرد على موضوع التقرير.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دائمًا ما يؤكد إنّ تنفيذ الملتقيات البرلمانية للنموذج الأول من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية «نموذج محاكاة مجلس النواب»، وأصبحت محطة ومنصة مهمة للقاء بالشباب، وتعزيز وعيهم ومعرفتهم بالعمل البرلماني، وبما يمكنهم من المساهمة الفعالة في الارتقاء به، وأنّ يكونوا جزءاً وركيزة رئيسية في صناعة مستقبله.

تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّ الوزارة لها نهج ثابت من تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب بهدف تحقيق تطلعات ورؤية القيادة السياسية التي تؤمن بالشباب وبقدراتهم، وتسعى لتوفير جميع الممكنات التي تؤهلهم من المساهمه الفعالة في مسيرة التطور التى تشهدها الجمهورية الجديدة في جميع القطاعات.

وقدم الملتقي البرلماني بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.