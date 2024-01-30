محافظ المنيا يبحث شكاوى المواطنين مع عدد من أعضاء مجلس النواب

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال لقائه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عددا من قضايا وطلبات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

اجتماع لمناقشة شكاوى المواطنين

وأشار المحافظ، إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام، جاء ذلك بحضور كل من النواب: أشرف عشيري، أميرة الحداد، أعضاء مجلس النواب، ومحمد عبدالحفيظ، عضو مجلس الشيوخ.

تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين

واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.