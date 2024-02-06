«البريد المصري»: تزويد مكاتبنا بأنظمة تكنولوجية متطورة لتيسير الخدمات

ترأس الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أول اجتماع لمجلس الإدارة بمبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية، حيث استعرض معدل تنفيذ خطة التطوير الشاملة، والإنجازات التي حققتها الهيئة في إطار تنفيذ خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

«فاروق»: هيئة البريد تقدم الخدمات للمواطنين بكل يسر

وقال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن مكاتب البريد أصبحت تقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتي تشمل تطوير جميع منافذ البريد على مستوى الجمهورية وتحديثها.

وأضاف «فاروق»، أن عدد المنافذ بلغت 4500 منفذ منتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات للمواطنين، تم الانتهاء من تطوير أكثر من 3840 منها، بنسبة إنجاز 86٪، إضافة إلى 84 كشكًا بريديًا، و130 سيارة بريد متنقلة منتشرة على مستوى الجمهورية يتم تحريكها خلال فترات الذروة لتخفيف الزحام بمكاتب البريد؛ بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكي يحصل كل مواطن على كل الخدمات بالشكل اللائق.

طفرة في استخدام الطاقة الخضراء

وأوضح «فاروق»، أن البريد المصري حقق طفرة كبيرة في استخدام الطاقة الخضراء، حيث تم الانتهاء من تحويل 15 سيارة من أسطول النقل للعمل بالكهرباء كمرحلة أولى، وجارِ العمل بالمرحلة الثانية على تحويل 60 سيارة، إضافة إلى تحويل 86 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، كما تم شراء 255 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير وترميم مكاتب البريد والمقرات التاريخية باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعماري وهُوية البريد المصري.

واستعرض رئيس الهيئة، استضافة المعرض العربي للطوابع، والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير 2024، بمبنى البريد المصري التاريخي بميدان العتبة، بمشاركة 7 دول عربية وبحضور أكثر من 16 عارضًا من ممثلي الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع، وأكثر من 25 عارضًا من هواة الطوابع في مصر؛ تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - مجلس وزراء الاتصالات العرب.

يذكر أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ويضم عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، وخالد إمام، نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي، وإيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي، والمستشار مصطفى حسين السيد، رئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني – نائب رئيس مجلس الدولة، والخبيرة المصرفية نهال كمال حسانين، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومدحت المدني، مؤسس ورئيس شركة «برومارك كوبوريشن ليمتد»، وخالد سري محمود حسين صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقاً، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتورة نهى عدلي محمد عبد الرحمن، مستشار السيد الوزير لشئون البحث والتطوير، أستاذ بقسم هندسة الحاسب والنظم بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمهندس عمر أحمد رياض الغنيمي، المهندس الاستشاري المعماري، ومحمد طارق يوسف، شريك رئيسي، وعمر محمد عبد العزيز خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة العربيى الإفريقي للاستثمارات القابضة، ونيفين على فائق صبور الرئيس المشرف على تقييم الاستثمارات والمشروعات، وجاد محمد جاد، رئيس النقابة العامة للبريد.