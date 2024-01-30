البريد المصري ينظم ورشة تدريبية لتحسين جودة الخدمات البريدية في إفريقيا

ينظم البريد المصري ورشة تدريبية دولية تحت عنوان «PRIME» بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وذلك لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتحسين جودة الخدمات البريدية في القارة.

تستمر الورشة لمدة يومين، بمشاركة 78 متدربًا من 16 دولة إفريقية وعربية، وتتناول شرحًا لأفضل الطرق لقياس الأداء وجودة خدمة العملاء وطرق المحاسبة الدولية والعمليات التشغيلية.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود البريد المصري لدعم تنفيذ إستراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية الإفريقية، لتقديم الخدمات بطريقة أفضل.

ويسعى البريد المصري من خلال هذه الورشة إلى دعم تنفيذ مشروع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بما يسهم في النهوض بالفاعلية التشغيلية للدول الإفريقية، وتحسين جودة أداء خدمات التوصيل على مستوى الشبكة البريدية الإفريقية والعربية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير خدمات بريدية وحلول لوجيستية تخدم سوق التجارة الإلكترونية من المنصات والمتعاملين عليها سواء من (التجار أو المشترين) من خلال تسهيل تبادل طرود التجارة الإلكترونية خفيفة الوزن بين الدول الأعضاء بجودة عالية وسعر تنافسي.

وتعد هذه الورشة فرصة جيدة للتبادل الخبرات بين المؤسسات البريدية الإفريقية والعربية، وتعزيز التعاون المشترك من أجل تطوير الخدمات البريدية في القارة.