رقم البريد المصري.. كيف تتواصل مع خدمة العملاء مباشرة؟

تعمل هيئة البريد المصري على تسهيل عملية التواصل مع عملائها، من خلال رقم البريد المصري، وتخصيص بعض الأرقام الأخرى لخدمة العملاء، إضافة إلى الخطين الساخن والأرضي، المتوفرين على مدار 24 ساعة.

ونبين لكم عبر السطور التالية رقم البريد المصري الخاص بخدمة عملاء البريد، ونوضح ماهية الرقم البريدي، وكيفية الحصول عليه، وفائدته.

رقم البريد المصري

- رقم خدمة عملاء هيئة البريد المصري الخط الساخن: 16789.

- رقم خدمة عملاء هيئة البريد المصري الخط الأرضي: 08008002800.

- رقم خدمة عملاء هيئة البريد المصري من خارج مصر: 002235315900.

خدمة عملاء هيئة البريد المصري أون لاين

ويمكنك أيضًا التواصل مع خدمة عملاء هيئة البريد المصري عن طريق البريد الإلكتروني للهيئة، كما ويمكنك الاطلاع على جميع الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة من هـــنــــــــــا.

الرقم البريدي

الرقم البريدي هو رقم فريد يُستخدم لتحديد العنوان البريدي لمكان ما في مصر، ويتكون من 5 أرقام، ويتم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء:

- الجزء الأول: يتكون من رقم واحد يشير إلى المحافظة التي يقع فيها العنوان.

- الجزء الثاني: يتكون من رقمين يشير إلى المنطقة أو القسم الذي يقع فيه العنوان.

- الجزء الثالث: يتكون من رقمين يشير إلى الحي أو الشارع أو المبنى الذي يقع فيه العنوان.

على سبيل المثال، رقم البريد المصري لعنوان مثل: «شارع التحرير، ميدان التحرير، القاهرة» هو:

- الجزء الأول: 1 (محافظة القاهرة).

- الجزء الثاني: 01 (منطقة وسط القاهرة).

- الجزء الثالث: 01 (حي الدقي).

ويمكن الحصول على رقم البريد المصري للعديد من الأماكن في مصر من خلال موقع البريد المصري الإلكتروني، أو من خلال زيارة أحد مكاتب البريد.

أهمية الرقم البريدي

يلعب الرقم البريدي دورًا مهمًا في تسهيل عملية التبادل البريدي في مصر، فهو يسمح للأشخاص والشركات بتحديد العنوان البريدي لمكان ما بشكل دقيق، مما يسهل عملية توصيل البريد والطرود، كما أنه يسمح للأشخاص بمتابعة الطرود البريدية الخاصة بهم، مما يوفر لهم الراحة والاطمئنان.

مثال على كيفية استخدام الرقم البريدي

لنفترض أنك تريد إرسال طرد بريدي إلى شخص ما يعيش في القاهرة، في حي الدقي، في شارع التحرير، يمكنك استخدام رقم البريد المصري لعنوان هذا الشخص لتتبع الطرد البريدي الخاص بك.

للقيام بذلك، أدخل رقم البريد المصري للعنوان في موقع البريد المصري الإلكتروني، أو في أحد مكاتب البريد، سيُظهر لك الموقع أو المكتب رقم التتبع الخاص بالطرد البريدي الخاص بك، يمكنك استخدام هذا الرقم لتتبع الطرد البريدي الخاص بك على موقع البريد المصري الإلكتروني.

كيفية الحصول على الرقم البريدي

هناك طريقتان للحصول على رقم البريد المصري:

- زيارة أحد مكاتب البريد، فيمكنك الحصول على رقم البريد المصري من أي مكتب بريد في مصر.

- استخدام موقع البريد المصري الإلكتروني، إذ يمكنك الحصول على رقم البريد المصري من خلال موقع البريد المصري الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. افتح موقع البريد المصري الإلكتروني.

2. انقر على «الخدمات البريدية».

3. انقر على «ابحث عن العنوان البريدي».

4. أدخل المحافظة التي يقع فيها العنوان.

5. أدخل المنطقة أو القسم الذي يقع فيه العنوان.

6. أدخل الحي أو الشارع أو المبنى الذي يقع فيه العنوان.

7. انقر على بحث.. وسيظهر لك الموقع الرقم البريدي للعنوان الذي أدخلته.