كسر ماسورة مياه شرق مدينة نصر.. وجار إصلاحها

تلقى حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، بلاغا بوجود كسر ماسورة مياة 8 بوصة في شارع عباس العقاد، وجرى التنسيق مع الجهات المختصة وجار الإصلاح بواسطة شركة مياه الشرب، وذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لإصلاح وصيانة شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب.

كما شهد حي شرق مدينة نصر بالقاهرة إصلاح وصيانة شبكة البنية التحتية من الصرف الصحي ومياه الشرب، وجار إصلاح كسر ماسورة مياه شرب شارع الحريري المنطقه الأولى وجرى غلق المحبس لحين انتهاء الأعمال.

إنجاز الإجراءات الورقية

وفي سياق متصل، شهد حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، اجتماعا مع مديري إدارات الموارد البشرية والشؤون الإدارية لتنظيم سير الأعمال المطلوبة وسرعة إنجازها.

ووجّه رئيس الحي، موظفي الموارد البشرية بسرعة إنجاز الإجراءات الورقية والمستندات وتركيز الاهتمام بتلافي الأخطاء الورقية مع الحرص قدر الإمكان على تقديمها للجهات المختصة بموعدها المحدد بسهولة ويسر.