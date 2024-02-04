محافظة القاهرة: تقنين أوضاع 14 ألف قطعة أرض أملاك دولة بالبيع أو الانتفاع

كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للأملاك في محافظة القاهرة، بشأن حصر أملاك الدولة من أراضي البناء والأراضي الزراعية، أن عدد قطع أراضي أملاك الدولة التي تم تسوية أوضاعها بالبيع 4739 قطعة، على مساحة 8 ملايين و53 ألفا و944 مترا مربعا، وعدد القطع التي تم تسويتها مقابل الانتفاع 9949 قطعة على مساحة 2 مليون و23 ألفا و650 مترا مربعا.

وأشار التقرير إلى أن أكبر نسبة من قطع الأراضي لوضع اليد التي تم تسويتها بالبيع توجد في المنطقة الجنوبية بنسبة 81%، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 11%، وذلك من إجمالي الحصر لتلك الأراضي.

تسوية أراضي أملاك الدولة

وأوضح التقرير، أن أقل نسبة من قطع الأراضي لوضع اليد التي تم تسويتها توجد في المنطقة الشمالية بنسبة 1%، يليها المنطقة الغربية بنسبة 7%، وذلك من إجمالي الحصر لهذه الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن أكبر نسبة من قطع الأراضي لوضع اليد التي تم تسويتها مقابل انتفاع توجد في المنطقة الجنوبية بنسبة 81% يليها المنطقة الغربية بنسبة 8% وذلك من إجمالي الحصر لعدد هذه الأراضي.

مقابل انتفاع

وتابع التقرير، بأن أقل نسبة من قطع الأراضي لوضع اليد في محافظة القاهرة التي تم تسويتها مقابل انتفاع توجد في المنطقة الشمالية بنسبة 4%، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 7%، وذلك من إجمالي الحصر لعدد الأراضي.