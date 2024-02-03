تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة.. تبدأ غدا

تبدأ مديرية التعليم بالقاهرة فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة غدا الأحد، حيث تستقبل الإدارات التعليمية بالعاصمة طلبات التظلم من الطلاب وأولياء الأمور، مُتضمنة عدد المواد التي يرغب الطالب في تقديم تظلم بشأنها مع تقديم كُل التيسيرات للطلاب.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة لمدة 15 يومًا، لإتاحة الفرصة لكل من يرغب من الطلاب وأولياء الأمور في تقديم تظلم بمختلف المراحل الدراسية بالمدارس، ومنها الشهادة الإعدادية، وضمان حصول الطالب على حقه، ويسدد الطالب 35 جنيها عن المادة الواحدة، وبعدها يتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة بالإدارة التعليمية ليتسلم إيصال السداد، ومعرفة موعد نظر التظلم.

نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

وأشارت المديرية إلى أنه يتم الرد على تساؤلات الطالب ومُراجعة ورقة الإجابة والدرجات، وإبلاغ الطالب وولى الأمر بالنتيجة بعدها، وفي حالة حصول الطالب على درجات أعلى يٌسترد القيمة المالية التي دفعها في المادة المتظلم فيها.

وأوضحت المديرية أن موقع المُديرية والمحافظة يُقدمان العديد من الخدمات التعليمية للطلاب، منها نتيجة سنوات النقل، والشهادة الإعدادية، وبيان الدرجات والتحويلات المدرسية، ورياض الأطفال.