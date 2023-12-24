متحف جاير أندرسون ينظم معرض الفن التشكيلي «عزف الأنامل» لمدة أسبوع

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه في إطار دور متحف جاير أندرسون في تحقيق التواصل المجتمعي والتنمية المستدامة، فإن الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة ستنظم الدورة الثانية لمعرض الفن التشكيلي «عزف الأنامل» وذلك اليوم الأحد ولمدة أسبوع.

لوحات تشكيلية متنوعة

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، أنّ معرض الفن التشكيلي «عزف الأنامل» يضم مجموعة من لوحات تشكيلية متنوعة، ومنحوتات مختلفة الحجم بجانب مجموعة متميزة من الصور الفوتوغرافية لذوي الهمم، موضحا أنّ المعرض سيقام بقاعة المعارض بمتحف جائر أندرسون.

3 محاضرات بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد

وفى سياق متصل، أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن متحف الإسكندرية القومي بدأ اليوم في تنظيم مجموعة محاضرات بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم 3 محاضرات أيام الأحد و الأثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، حيث بدأت أولى المحاضرات اليوم للدكتورة شهد زكي البياع، مدير تطوير المواقع الأثرية بوادي النطرون، وكانت بعنوان «أيقونة الميلاد».