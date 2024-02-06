«الصحة» توقع بروتوكول تعاون لدراسة الأثر المالي والإكلينيكي للغسيل الكلوي

وقعت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة «باكستر إيجيبت» للرعاية الصحية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خدمات الغسيل الكلوي البريتوني

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين وزارة الصحة والشركة في تنفيذ دراسة اقتصادية لتحليل الأثر المالي والإكلينيكي لخدمات الغسيل الكلوي البريتوني، والتي تنفذها شركة «أكسيت».

تنفيذ نتائج الدراسة الاقتصادية

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير ناقش مع شركتي «أكسيت» و«باكستر»، نموذج الدراسة الاقتصادية التي يتم تنفيذها والمشتملة على المدخلات والمتغيرات والنتائج التي تم التوصل إليها في هذا الشأن، وكذلك مناقشة التكلفة الاقتصادية والعائد الاكلينيكي للغسيل البريتوني وفقًا للنتائج التي تم التوصل إليها، فضلاً عن بحث الحلول الممكنة لاستخدامه وتحديد المرضى المستفيدين منه.