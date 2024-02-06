«الصحة» توقّع بروتوكولا لتبادل الخبرات في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان

وقّعت وزارة الصحة والسكان، بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وكلية الطب جامعة عين شمس، بهدف تبادل الخبرات العلمية بين المستشفيات المتخصصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ بروتوكول التعاون يستهدف رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمات من خلال تقديم البرامج التدريبية للأطقم الطبية.

«الصحة النفسية» على رأس أولويات الوزارة

وأكد «عبدالغفار» أنّ ملف الصحة النفسية يأتي ضمن أولويات العمل في وزارة الصحة والسكان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات المقدمة بها، موضحًا أنّ الصحة هي حالة من التكامل بين الصحة الجسمانية والنفسية والاجتماعية.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنّ البروتوكول ينص على تنظيم تدريبات في تخصصات الطب النفسي والتواصل، واضطرابات النوم، والتكامل الحسي، والطب النفسي الرياضي، إضافة إلى توفير نسبة من الأسرة المتاحة لاستقبال المرضى النفسيين أو مرضى الإدمان المحالين بعد التنسيق بين الطرفين.

تقديم خدمات تشغيلية وعلاجية وتدريبية

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، أنّه جرى التنسيق لتقديم الخدمات التشغيلية والعلاجية والتدريبية من قبل الأطباء النفسيين وأخصائي علم النفس الإكلينيكي الذين يتوفر لديهم الخبرة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ونهلة السيد مدير مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس.