«القومي لحقوق الإنسان» يستعرض جهوده في تعزيز الصحة النفسية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعا مشتركا مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، وذلك برئاسة كل من السفيرة مشيرة خطاب، رئيس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس مؤسسة فاهم، إلى جانب حضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.

جهود تعزيز الصحة النفسية

وضم الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب المتخصصين في الصحة النفسية لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك في تعزيز الحق في الصحة النفسية باعتبارها حق أساسي من حقوق الإنسان.

وضم وفد القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، والذي قام بعرض بجهود اللجنة في هذا الملف واستراتيجية عمل اللجنة واليات الإنذار المبكر التي تستخدمها اللجنة في التعاطي مع العديد من المشكلات التي تؤثر على صحة المصريين النفسية خاصة في الفترة الأخيرة في ظل الأزمة الاقتصادية بالإضافة لآليات التعامل مع مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بالإضافة للجهود المبذولة في دعم هذا الملف للوافدين على أرض الدولة المصرية والذين يتجاوز عددهم أكثر من9 ونصف مليون وافد خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجه هذا الملف خلال الشهور الأخيرة.

التعاون المشترك في إطار الجمهورية الجديدة

وقال ممدوح في بيان صدر عنه اليوم: «فخور بهذا التعاون المشترك الذي يأتي استمرارًا لمنهجية الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة لتوحيد جهود الأطراف المعنية وانهاء أسلوب عمل الجزر المنعزلة من أجل الوصول لجمهورية جديدة يستحقها كل المصريين دون تمييز».