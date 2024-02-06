«الصحة»: قدمنا توعية واستشارات نفسية لأكثر من 46 ألف زائر بمعرض الكتاب

شاركت وزارة الصحة والسكان، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، التي تحمل شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وذلك في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم التوعية والاستشارات النفسية لأكثر من 46 ألف زائر من رواد المعرض، منهم 6000 زائر من خلال جناح الأمانة العامة للصحة النفسية، و40 ألفا و648 زائرا من خلال جناح الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية.

فرق طبية لاستقبال الجمهور

من جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تواجد طبيب في كل جناح لتقديم الاستشارات النفسية المجانية، إضافة إلى تواجد فرق لاستقبال الجمهور في الجناحين بصالة 1 رقم B45، وصالة 4 رقم B49.

وأشارت إلى توزيع أكثر من 10 آلاف و555 منشورا توعويا يتضمن معلومات عن الخط الساخن، والأطفال المراهقين، وحقوق المريض، وعلاج الإدمان وطرق الوقاية منه، والممارسات الصحية لتقليل الضغوط النفسية، وصحة المرأة، ودليل المستشفيات والتوعية بالاكتشاف المبكر، والعلامات التحذيرية.

إجراء 7 آلاف و506 استبيانات

وبدوره، قال الدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن عدد الاستبيانات التي تم ملؤها لمعرفة انطباعات الزوار عن الصحة النفسية والمرض النفسي بلغت 7 آلاف و506 استبيانات، مؤكدا حرص المجلس على توجيه الجمهور للأماكن المرخصة والمعتمدة عن طريق نشر فرق تثقيفية بالمعرض حتى لا يتعرض المريض لأي انتهاك.

وأوضح «محمود»، أن قانون رعاية حقوق المريض النفسي، نص على تخصيص لجان لمتابعتهم والتأكد من حصولهم على حقوقهم.