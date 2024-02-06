توجيهات من «الصحة» لمتابعة المخازن الطبية وتوفير النواقص الحرجة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ هناك توجيهات على ضرورة المتابعة على المخازن الطبية الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظات، إضافة إلى توفير المسلتزمات الطبية والنواقص بها؛ لضمان تقديم الخدمات اللازمة لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

كل دواء له مثيل بالفعالية نفسها

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ هناك بدائل لنواقص الأدوية غير المتوافرة، موضحًا أّنه في حال وجود نقص في دواء معين فإنّ المادة الفعالة بها تتواجد في أكثر من اسم تجاري، مؤكدة أنّه لا يوجد دواء ليس له مثيل، وأنّ المثيل الدوائي هو أمن وفعال كالدواء الأصلي له.

الفرق بين الدواء المثيل والبديل

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الفرق بين الدواء المثيل والبديل، وقال الدواء المثيل هو دواء يتكون من نفس التركيز والمادة الفعالة والشكل الصيدلى ولكنه من إنتاج شركة أخرى، مشيرًا إلى أنّ الدواء البديل بيتكون من مادة فعالة مختلفة، لكنّه يستخدم لنفس المرض.

وفي سياق متصل، طالبت هيئة الدواء من المواطنين في حال وجود نقص في أي دواء ضرورة التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن لها، والمزود بفرق تقوم بالرد المباشر على المواطنين والتوجيه لأقرب مكان يتوافر فيه الدواء أو البديل.