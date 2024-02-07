دورة تدريبية للعاملين بـ«السياحة» حول «الرسم الأثري» 18 فبراير

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي لتدريب مصر الوسطى، عقد دورة تدريبية بعنوان «الرسم الأثري تطبيقا على برنامج الاليستريتور»، خلال الفترة 18 حتى 22 فبراير 2024، بمقر مركز تدريب مصر الوسطى في تونا الجبل بمحافظة المنيا.

اشتراطات التقدم للدورة التدريبة

وأضافت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي، الذي تم تعميمه على كل قطاعات وادارات الوزارة، أنّه يشترط في العاملين الراغبين في حضور الدورة التدريبية «الرسم الأثري تطبيقا على برنامج الأليستريتور»، ألا يكون قد حصل على التدريب ذاته من قبل، وأن يكون من الأثريين وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات مصر الوسطى، وضرورة أن يحضر موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

آخر موعد للتقدم

وأوضحت وزارة السياحة خلال الإعلان الداخلي، أنّه للتقدم لحضور الدورة التدريبية يرجى ملء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بهذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بالوزارة، موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من اليوم.