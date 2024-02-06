إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بعد التصحيح خلال أيام.. اعرف الخطوات

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور حقيقية الانتهاء من تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، والتي ستظهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد تسجيل الطالب للبيانات الخاصة عن طريق إدخال رقم الجلوس والاسم الخاص به.

الشهادة الابتدائية الأزهرية

وحول الحديث عن الانتهاء من تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية، أكد مصدر مطلع أن النتيجة ستظهر في الأغلب خلال الأسبوع الحالي، مطمئنا الطلاب وأولياء الأمور بأن النتيجة جيدة وستظهر خلال أيام قليلة.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من «هــنا»، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة، والتصديق عليها.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

وينتظر طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية إعلان النتيجة خلال أيام، إذ يقوموا بعدها بالدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، ثم تسجيل بياناتهم الشخصية ورقم الجلوس، وتوضيح منطقة الطالب، ثم الضغط على خانة الاستعلام لتظهر النتيجة.

وكان طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري بداية من يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وانتهت يوم الاثنين 22 يناير.