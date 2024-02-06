يترقب طلاب المعاهد الأزهرية موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية، المقرر إعلانها خلال أيام قليلة، حسب ما كشفه مصدر مسؤول بالإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في الإسكندرية

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إن موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية سيكون بحلول نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيجري إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية معا.

تصحيح نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في الإسكندرية

وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من تصحيح نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول، ورصد الدرجات على أن تعلن في أقرب وقت بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب المنطقة الأزهرية بالإسكندرية فإنه سيتم رفع نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 من خلال الدخول على الرابط المخصص لاعلان النتيجة على بوابة الأزهر.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية

وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية يمكن الحصول عليها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور رفعها من هنا.

- يتم الضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

- اختيار المنطقة الأزهرية التابع لها.

- اكتب رقم جلوس الطالب.

- فيما بعد اضغط على النتيجة للاطلاع عليها.