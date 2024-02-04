ينشغل العديد من المواطنين بمعرفة آخر التطورات الخاصة بموعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس والتي ستظهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد تسجيل الطالب للبيانات المطلوبة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

وبخصوص الحديث عن موعد موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، أكد مصدر مطلع في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجتي الشهادة الابتدائية والإعدادية ستظهر خلال أيام قليلة.

الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

وحول الحديث عن موعد موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، تابع المصدر: «بطمن كل الطلاب وأولياء الأمور أن النتيجة ستظهر قبل انتهاء الأسبوع المقبل، كما أنه لن تعلن النتيجة قبل التصديق عليها من قبل قيادات الأزهر الشريف»، وللحصول على النتيجة من هنا.

اجتماع عاجل لمتابعة امتحانات المعاهد الأزهرية

وفي سياق متصل، عقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا اليوم مع السادة أعضاء لجنة المتابعة بقطاع المعاهد الأزهرية، من أجل الوقوف على التقارير الواردة من المناطق الأزهرية والتي تم رصدها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما تضمنت التقارير معلومات حول سير الامتحانات، والتحديات التي واجهت الطلاب والمعلمين.